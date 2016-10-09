شرطة التموين تضبط 56 طن سكر وسلع غذائية مجهولة قبل ترويجها بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، بهدف إعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

واستهدفت الحملات التى قادها اللواء عبد العزيز خضر، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، مواجهة أى حالات غير مبررة لرفع أسعار السلع خاصةً السلع الأساسية واللحوم وتحقيق استقرار السوق بشكل عام، وضبط القائمين على تخزين وتجميع السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 91 قضية تموينية شملت مضبوطات (23 طن سكر و9 أطنان أرز و12 طن مكرونة و4 أطنان دقيق و3 أطنان زيت طعام ونصف طن لحوم و5 أطنان ملح و400 لتر سولار و61 أسطوانة بوتاجاز و1355 علبة سجائر و290 كارت شحن).