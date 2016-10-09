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10 سيارات للسيطرة على حريق بمخزن ورق على مساحة 13 ألف متر بالقليوبية

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10 سيارات للسيطرة على حريق بمخزن ورق على مساحة 13 ألف متر بالقليوبية 10 سيارات للسيطرة على حريق بمخزن ورق على مساحة 13 ألف متر بالقليوبية

>القليوبية - خالد حجازى

أكد العقيد عماد عياد مدير الحماية المدنية بالقليوبية، أنه تم الدفع بـ10 سيارات تابعة لإدارة الحماية المدنية 2 تريلة محملة بالمياه و5 سيارات إسعاف، للسيطرة على حريق نشب بمخزن للورق، ملك عادل يوسف، بقرية رمادة بقليوب.

 

وأوضح فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن النيران أتت على ما يقرب من 200 طن ورق، وتمت السيطرة ومحاصرة السنة النيران قبل امتدادها لباقى مخزون الورق.

 

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد عماد عياد مدير الحماية المدنية بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، جارى التعامل مع الحريق لإخماده وتقدير الخسائر المبدئية.

 

اشتعال النيران فى مخزن ورق


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