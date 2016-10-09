الشوربجي: لابد أن يخطر مجلس النواب «العليا للانتخابات» بخلو مقعد دائرة شبين الكوم

قال المستشار عادل الشوربجي، عضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن مجلس النواب لابد أن يخطر أولاً بوفاة النائبة البرلمانية أميرة فتحي التى لقيت مصرعها منذ ساعات بالطريق الدولى بجنوب سيناء، أثناء توجهها لحضور الاحتفال بمرور 150 عامًا على الحياة النيابية فى مصر بمدينة شرم الشيخ.

وأكد “الشوربجي”، خلال تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، أن مجلس النواب يخطر أولا اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بخلو المقعد الشاغر بدائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ثم يتم عمل جدول زمنى لإعادة الانتخابات بهذه الدائرة مثلما حدث من قبل بدائرة حدائق القبة.

كانت النائبة أميرة فتحى، عضوة مجلس نواب عن دائرة شبين الكوم منوفية، قد لقيت مصرعها وأصيب أبناؤها إثر حادث انقلاب سيارتها بالطريق الدولى لجنوب سيناء، أثناء توجهها وبرفقتها أبنائها لحضور الاحتفال بمرور 150 عامًا على الحياة النيابية فى مصر بمدينة شرم الشيخ.