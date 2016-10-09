أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة: المجلس وافق على قانون الإجراءات الجنائية ولأول مرة نشعر بغضب الرئيس -
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض -
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي -
الاتحاد القطري يوافق على دمج ناديي لخويا والجيش -
اللجنة العامة للبرلمان توافق على «الطوارئ» -
2.34 مليار| دولار إجمالي عجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي -
سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر -
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام -
إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب -
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الشوربجي: لابد أن يخطر مجلس النواب «العليا للانتخابات» بخلو مقعد دائرة شبين الكوم

Google+ Print
الشوربجي: لابد أن يخطر مجلس النواب «العليا للانتخابات» بخلو مقعد دائرة شبين الكوم الشوربجي: لابد أن يخطر مجلس النواب «العليا للانتخابات» بخلو مقعد دائرة شبين الكوم

المستشار عادل الشوربجي، عضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية – أرشيفية

قال المستشار عادل الشوربجي، عضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن مجلس النواب لابد أن يخطر أولاً بوفاة النائبة البرلمانية أميرة فتحي التى لقيت مصرعها منذ ساعات بالطريق الدولى بجنوب سيناء، أثناء توجهها لحضور الاحتفال بمرور 150 عامًا على الحياة النيابية فى بمدينة شرم الشيخ.

وأكد “الشوربجي”، خلال تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، أن مجلس النواب يخطر أولا اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بخلو المقعد الشاغر بدائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ثم يتم عمل جدول زمنى لإعادة الانتخابات بهذه الدائرة مثلما حدث من قبل بدائرة حدائق القبة.

كانت النائبة أميرة فتحى، عضوة مجلس نواب عن دائرة شبين الكوم منوفية، قد لقيت مصرعها وأصيب أبناؤها إثر حادث انقلاب سيارتها بالطريق الدولى لجنوب سيناء، أثناء توجهها وبرفقتها أبنائها لحضور الاحتفال بمرور 150 عامًا على الحياة النيابية فى مصر بمدينة شرم الشيخ.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية