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الليلة.. نيرمين الفقى تكشف أسرار مسيرتها المهنية ببرنامج «بوضوح» مع عمرو الليثى

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يستضيف الإعلامى د. عمرو الليثى، الفنانة نيرمين الفقي، فى حلقة خاصة من برنامج بوضوح فى العاشرة مساء اليوم الأحد على شاشة الحياة،

وتكشف الفقي، أسرار خاصة وكواليس عن مسيرتها المهنية وأخر أعمالها السينمائية والتليفزيونية ، وتروى الفقى كيف اكتشفها طلعت يوحنا ودخلت مجال الإعلانات في بداية التسعينات، ثم بدأت تشق طريقها في مجال التمثيل في أواخر التسعينات ومطلع القرن الحادي والعشرين. قامت ببطولة العديد من المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية والمسرحيات، من أبرز أعمالها (رد قلبي، الليل وأخره، اللقاء الثاني).

يذكر ان نيرمين الففي، درست في مدرسة فيكتوريا كولدج، ثم تخرجت في كلية .التجارة جامعة الإسكندرية،

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