«ملعب 9090» قبل لقاء المنتخب بساعات: «مصر معندهاش باك شمال»

قال تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، إن”آفة الكرة المصرية دائما هى ضعف التعامل مع الكرات الثابتة”، لافتا إلى أنها أحد مصادر الخطورة المتوقعة على المنتخب المصرى فى مباراته مع الكونغو، خصوصا أن الخصم يمتلك مهاجمين كلاعبى السلة.

وأضاف عبد الحميد، خلال لقائه على “ملعب 9090″ مع الإعلامى إبراهيم فايق على الراديو9090، أن الدفاع المصرى يواجه مشكلة خطيرة بسبب عدم وجود ظهير أيسر متكامل، قائلا :”مصر دلوقتى مفيهاش باك شمال واحد”، موضحا أن الأهلى اضطر للاعتماد على ظهير أيسر تونسى، “على معلول”، لسد ثغرة الجبهة اليسرى.