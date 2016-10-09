سكرتير الاتحاد البرلمانى الدولى: مصر هى مهد الديمقراطية

أعرب مارتن شون جنج، سكرتير عام الاتحاد البرلمانى الدولى، تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى بسبب التزامه بمتطلبات الحياة النيابية المصرية، مشيدًا بحضوره احتفالية مرور 150 عامًا على إنشاء البرلمان المصرى اليوم، قائلًا "أقدر للرئيس السيسى التزامه أمام الحياة النيابية".

وأفاد سكرتير عام الاتحاد البرلمانى الدولى، بأن الاتحاد البرلمانى الدولى يتطلع للتعاون مع مصر فى المستقبل، مؤكدًا أن مصر هى مهد الديمقراطية من وجهة نظر برلمانات العالم، داعيًا الرئيس لتأييد اتفاقية التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلمانى الدولى.

وأكد سكرتير عام الاتحاد البرلمانى الدولى، فى كلمته بالاحتفالية بمرور 150 عامًا على البرلمان المصرى، أن الاتحاد البرلمانى الدولى هو أول منظمة احتفلت مع مصر بثورة 30 يونيو، لافتًا إلى أن الوقت قد حان للتفكير الجاد فى التحديات المستقبلية لتجاوزها.