أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة: المجلس وافق على قانون الإجراءات الجنائية ولأول مرة نشعر بغضب الرئيس -
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض -
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي -
الاتحاد القطري يوافق على دمج ناديي لخويا والجيش -
اللجنة العامة للبرلمان توافق على «الطوارئ» -
2.34 مليار| دولار إجمالي عجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي -
سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر -
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام -
إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب -
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى: دستور 2014 قدم للبرلمان سلطات وصلاحيات واسعة.. وتجربتنا ناضجة

Google+ Print
السيسى: دستور 2014 قدم للبرلمان سلطات وصلاحيات واسعة.. وتجربتنا ناضجة السيسى: دستور 2014 قدم للبرلمان سلطات وصلاحيات واسعة.. وتجربتنا ناضجة

>رسالة شرم الشيخ - نور على - محمود سعد الدين - سماح عبد الحميد – أسماء مصطفى - تامر إسماعيل – تصوير حازم عبد الصمد

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى،   بكل ضيوف للاحتفال بمرو 150 عاما على الحياة النيابية المصرية، وتوجه بالتهنئة للشعب المصرى ونواب البرلمان بتلك المناسبة، مؤكدا أنها تجسد عراقة الحياة النيابية فى مصر .

 

وقال السيسى خلال كلمته بالاحتفال اليوم الأحد، أن الحياة النيابية فى مصر مرآة للوضع السياسى والاقتصادي فى البلاد، وأن دستور 2014 قدم للبرلمان المصرى سلطات وصلاحيات واسعة، كما أن الحياة النيابية في مصر تعكس روح الحياة الحزبية، وتوضح بجلاء مدى تطور ونضج التجربة السياسة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية