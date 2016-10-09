السيسى: دستور 2014 قدم للبرلمان سلطات وصلاحيات واسعة.. وتجربتنا ناضجة

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بكل ضيوف مصر للاحتفال بمرو 150 عاما على الحياة النيابية المصرية، وتوجه بالتهنئة للشعب المصرى ونواب البرلمان بتلك المناسبة، مؤكدا أنها تجسد عراقة الحياة النيابية فى مصر .

وقال السيسى خلال كلمته بالاحتفال اليوم الأحد، أن الحياة النيابية فى مصر مرآة للوضع السياسى والاقتصادي فى البلاد، وأن دستور 2014 قدم للبرلمان المصرى سلطات وصلاحيات واسعة، كما أن الحياة النيابية في مصر تعكس روح الحياة الحزبية، وتوضح بجلاء مدى تطور ونضج التجربة السياسة.