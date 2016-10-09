موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا من " اليوم السابع"

نشر الموقع الالكترونى " لليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها انطلاق احتفالية مجلس النواب بمدينة شرم الشيخ، بمناسبة مرور 150 عامًا على بدء الحياة البرلمانية ، وقيام قوات حرس الحدود بضبط 310 مهاجرين غير شرعيين فى السلوم وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

- بالصور.. رئيس البرلمان العربى يشكر الجيش المصرى ويشيد بدوره فى مواجهة الإرهاب

صرح أحمد الجروان رئيس البرلمان العربى، بأنه يعتبر التجرية المصرية رائدة ومصدر أمل للعرب للتصدى للإرهاب وتضافر الجهود لتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى، مضيفا أنه حضر للإشادة بالدور العظيم للقوات المسلحة المصرية وقوات الأمن.

- الداخلية: هدوء الأوضاع الأمنية بالبلاد.. وغرف العمليات تتابع المشهد

صرح مصدر امنى بوزارة الداخلية، بهدوء الأوضاع الامنية فى البلاد على مستوى الجمهورية، وان غرف العمليات بمديريات الامن المختلفة لم ترصد اية شواهد حول وجود ما يخل بالامن حتى الامن.

- مصرع 3 أشخاص إثر سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن

سقطت سيارة من أعلى محور صفط اللبن أثناء الدوران بالطريق اختلت عجلة القيادة منه واصطدم بالحاجز الخرسانى وسقطت سيارته على الرصيف أسفل المحور لتتهشم السيارة بالكامل ، وتسبب الحادث فى مصرع 3 أشخاص، وقوع عدد من المصابين.

- رئيس البرلمان الإفريقى: الإنجيل يحكى مشاهد تؤكد أن مصر أرض الله

قال روجيه انكودو دانج رئيس البرلمان الإفريقى، إن مرور 150 عاما على الحياة النيابية فى مصر ليس ملكا للمصرين فحسب، بل لإفريقيا بأسرها، مشيرًا إلى أن إفريقيا كلها مجتمعة فى مصر، وكل الشعوب والأديان التى طردت من أرضها لجأت إلى مصر.

- ننشر أول صورة لمنفذ هجوم القدس.. ومصادر فلسطينية: ينتمى لـ"حماس"

حصل "اليوم السابع" من مصادر فلسطينية على أول صورة تكشف هوية منفذ هجوم القدس، الذى وقع صباح اليوم، وأسفر عن إصابة 6 مستوطنين إسرائيليين.

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية لـ"اليوم السابع" إن منفذ الهجوم يدعى "مصباح أبو صبيح"، ويبلغ من العمر 39 عاماً، من بلدة سلوان، وينتمى لحركة حماس، مشيرة إلى أنه سبق اعتقاله، وصدر فى وقت سابق مذكرة اعتقال أخرى بحقه من جانب سلطات الاحتلال.

- "الكسب غير المشروع" يقترب من إنهاء تقاريره بشأن ثروة آل مبارك

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن خبراء الكسب غير المشروع أوشكوا على الانتهاء من إعداد أخر التقارير الخاصة بتقييم ثروة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك، سواء السائلة أو العقارية والمنقولة والأسهم والسندات بالبورصة والشركات، وذلك لرفعها إلى جهاز الكسب غير المشروع الذى يحقق فى القضية، تمهيدا للتصرف فيها، إما بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو الحفظ أو التصالح.

- عدلى منصور ورئيس الوزراء يصلان قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ

وصل المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، برفقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إلى قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ، للمشاركة فى احتفالات مرور 150 عاما على بدء الحياة البرلمانية بمصر، والتى يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

- حرس الحدود يضبط 310 مهاجرين غير شرعيين فى السلوم

تمكنت قوات حرس الحدود فى نطاق الجيش الثالث الميدانى وبمنطقة (السويس) تم ضبط عربة ربع نقل عثر بداخلها على (18) قالب لجوهر الحشيش المخدر بإجمالى وزن (1.8) كجم و(2) كيس لمادة الأفيون المخدر، كما تم ضبط عربة آخرى محملة بـ ( 8250 ) قاروصة سجائر مهربة بمنطقة (نفق الشهيد أحمد حمدى)، وبمنطقة (أبو رديس) تم ضبط (531) لفافة لنبات البانجو المخدر .

- "العنتيل الجمهورى".. 17 عاما من البذاءة تهدد "ترامب" فى سباق البيت الأبيض.."CNN" تبث أحاديث إعلاميه قديمة للمرشح الجمهورى عن الجنس والنظرة الدونية للمرأة.. أشاد بـ"ثدى" ابنته ويفضل معاشرة المراهقات

نشرت محطة "سى.إن.إن" الأمريكية، أحاديث للمرشح الجمهورى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، أجراها مع هاوارد ستيرن، المذيع براديو شوك-جوك، على مدى 17 عاما، تحمل الكثير من الكلام البذئ للنساء بما فى ذلك ابنته أيفانيكا.

- التقارير النهائية لثروة آل مبارك.. "الكسب" ينتهى من 43 تقريرا تثبت امتلاك الرئيس الأسبق 3.5 مليار جنيه فى الداخل فقط.. علاء يمتلك 4 قطع أراضى و4 شقق وفيلتين وكابينة.. و3 سيناريوهات تحدد مصير الثروة

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، عن قرب انتهاء خبراء الكسب غير المشروع من إعداد آخر التقارير الخاصة بتقييم ثروة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك، سواء السائلة أو العقارية والمنقولة والأسهم والسندات بالبورصة والشركات، تمهيدا لرفعها إلى جهاز الكسب غير المشروع الذى يحقق فى القضية، للتصرف فيها إما بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو الحفظ أو التصالح .

- بالفيديو..أسعار العملات اليوم الأحد 9 - 10 – 2016

استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيالمصرىه ، اليوم الأحد، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 8.8583 جنيه للشراء و8.8800 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 9.9293 جنيه للشراء و9.9554 للبيع.

- بالفيديو.... نواب ومسئولو الكويت أول وفد عربى كامل يصل مقر احتفال البرلمان

وصل منذ قليل إلى مقر قاعة المؤتمرات وفد دولة الكويت من النواب والمسئولين، والذى يعد أول وفد عربى كامل، وذلك عقب توافد نواب البرلمان المصرى والمدعوين العرب والأجانب على قاعة الاحتفال بمرور 150 عاما على البرلمان المصرى بمدينة شرم الشيخ.

- بالفيديو..هروب طلاب السويس من الدراسة

لم تتوقف ظاهرة هروب طلاب المدارس الخاصة في محافظة السويس مع الأسبوع الثاني للعام الدراسي الجديد، ورصدت كاميرا " اليوم السابع " عملية " قفز" طلاب مدرسة أمون شوشة الخاصة بمدينة بورتوفيق من أعلي السوار.

- البرلمان بيتكلم مصرى وعربى وأفريقى

بدأت مراسم الاحتفال بمرور 150 عاما على البرلمان فى مصر عقب دخول الرئيس عبد الفتاح السيسى لمقر قاعة الاحتفال بمدينة شرم الشيخ، يرافقه كلا من الدكتور على عبد العال ووكيلى المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان

- ننشر كلمة رئيس البرلمان العربى فى احتفالية مرور 150 عاما على مجلس النواب المصرى

ننشر نص كلمة الدكتور د. أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى فى احتفالية البرلمان المصرى بمناسبة مرور 150 عاما على إنشائه.

- سكرتير اتحاد البرلمان الدولى: مصر كانت مثالا مستنيرا منذ أن انضمت إلينا

قال مارتن ستون جنج، سكرتير عام اتحاد البرلمان الدولى، إنه لمن السعادة البالغة أن يحضر اليوم احتفالية مرور 150 عامًا على الحياة البرلمانية، ناقلا للشعب المصرى والبرلمان المصرى التهانى القادمة من الاتحاد البرلمان العالمى.

- الجالية المصرية بمسقط تحتفل بنصر أكتوبر المجيد

أقام المكتب الثقافى المصرى بالاشتراك مع نادي الجالية المصرية بمسقط احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة .. تضمن الحفل العديد من الفقرات والمسابقات الفنية والثقافية بمناسبة انتصارات أكتوبر فى الرسم والشعر .

- على عبد العال ورئيسا البرلمان العربى والأفريقى بجولة فى شرم الشيخ

قام الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بجولة سياحية فى مدينة شرم الشيخ، فى منطقة سوڤو سكوير، بمشاركة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ووزير السياحة، ورئيس البرلمان والأفريقى، ورئيس البرلمان العربى أحمد الجروان، والنائب مصطفى الجندى المستشار السياسى للبرلمان والأفريقى، واللواء حاتم باشات رئيس لجنة الشئون الأفريقية، والنائب أسامة هيكل، ومجموعة من القيادات الأمنية.

- توافد المشاركين فى احتفالية البرلمان على قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ

فتح المنظمون لاحتفال مرور 150 عاما على البرلمان المصرى باب التسجيل للحضور بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ فى الثامنة والنصف من صباح اليوم.

وقد بدأ الحضور من الإعلاميين والمدعوين الرسميين فى التوافد على القاعة التى تستقبل الحفل.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالية رسميا فى الحادية عشرة صباحا بكلمات رؤساء البرلمانات المصرى والعربى والأفريقى، ثم فيلم تسجيلى عن البرلمان المصرى ثم كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى.