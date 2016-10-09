العراق يخطط لإضافة 450 مليون قدم مكعب من الغاز خلال 2017

أعلن جبار اللعيبي وزير النفط العراقي، اليوم الأحد، أن وزارته وضعت خطة لإضافة نحو 450 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز خلال العام المقبل.

وقال اللعيبي في بيان أورده التلفزيون الرسمي إن “الوزارة وضعت خطة تهدف إلى تحقيق زيادة في الإنتاج الوطني من الغاز المصاحب للعمليات النفطية في 2017، بإضافة كمية تتراوح من 350 – 450 مليون قدم مكعب قياسي باليوم”.

ويهدف العراق من وراء خطواته إلى توفير مصادر الطاقة بأنواعها، تزامناً مع تضرره من هبوط أسعار النفط، خاصة بعد تدني الأسعار إلى نحو 45 دولاراً للبرميل، ودخول البلاد في أزمة توير الأموال اللازمة للنفقات الجارية.

من جانبه، قال إبراهيم بحر العلوم، عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان ووزير النفط الأسبق، اليوم إن الخطط التي أعدت بشأن زيادة إنتاج الغاز، ستقود إلى إنهاء ظاهرة حرق الغاز المصاحب للعمليات الاستخراجية.

وأضاف بحر العلوم للأناضول “الخطط التي أعدت تستهدف توفير الغاز الجاف للمحطات الكهربائية”، مشيراً إلى أن “الخطط تهدف إلى استثمار 2000 مقمق يومياً، من الغاز المصاحب للعمليات الاستخراجية عام 2018-2019 (1 مليون قدم مكعب قياسي)”.

وأوضح أن “شركة غاز البصرة (جنوب)، التي بدأت إنتاج الغاز عام 2013، تنتج حالياً 700 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز، ومن المخطط إضافة 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً العام المقبل”.