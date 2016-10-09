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وكالة: الشرطة الروسية تقتل ثمانية مسلحين في اشتباكات في الشيشان

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وكالة: الشرطة الروسية تقتل ثمانية مسلحين في اشتباكات في الشيشان وكالة: الشرطة الروسية تقتل ثمانية مسلحين في اشتباكات في الشيشان

عناصر من الشرطة الروسية – أرشيفية

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء يوم الأحد أن الشرطة قتلت ثمانية مسلحين في جنوب البلاد مساء السبت بعد أن فتح المسلحون الذين كانوا يستقلون سيارتين النار على القوات التي طلبت منهم التوقف عند نقطة للتفتيش.

وخاضت موسكو حربين مع الانفصاليين في الشيشان منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 ولا زالت تواجه تمردا مسلحا محدودا في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة الواقعة في شمال القوقاز.

وبحسب رويترز قالت إنترفاكس نقلا عن وزارة الداخلية في الشيشان إن المسلحين فتحوا النار من أسلحة آلية وألقوا قنابل يدوية على أفراد الشرطة الذين حاولوا إيقافهم.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن المجموعة خططت لتنفيذ سلسلة من الهجمات في الشيشان التي يحكمها الرئيس المدعوم من موسكو رمضان قديروف بقبضة حديدية.

وذكرت إنترفاكس أن المجموعة المسلحة كانت تحت قيادة علي دميلخانوف المدرج على قائمة اتحادية للمطلوبين. وأضافت أن السلطات تلقت معلومات مخابراتية سلفا عن المسلحين ونشرت 200 من أفراد الأمن لاعتراضهم.

وأضافت أن أربعة من رجال الشرطة أصيبوا في تبادل إطلاق النار.

 

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