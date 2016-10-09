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بالصور.. صابر الرباعي ومروة ناجي يتألقان فى حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بشرم الشيخ

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صابر الرباعي ومروة ناجي يتألقان فى حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بشرم الشيخ

مروة ناجي فى حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بشرم الشيخ

وسط أجواء فنية مبهرة وحضور رسمي وجماهيري لافت، احتفلت قنوات “MBC ” بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بحفل فني ضخم شارك فيه الفنان الكبير صابر الرباعي، والنجمة الشابة مروة ناجي بمدينة شرم الشيخ مساء “السبت” على الهواء مُباشرة.

أقيم الحفل الفني الكبير برعاية اللواء خالد فودة مُحافظ جنوب سيناء الذي كان في إستقبال الحضور، وتوافد على الحفل نُخبه من الشخصيات العامة منهم، د. علي عبد العال رئيس رئيس مجلس الشعب، وحلمي النمنم وزير الثقافة، وعدد من أعضاء البرلمان المصري منهم، سليمان وهدان وأسامة هيكل وسمير غطاس وخالد يوسف، ورانيا علواني، ومحمد أبو حامد، ومصطفي الجندي، وحضر الحفل أيضًا عدد من ضيوف مدينة شرم الشيخ المُشاركين في مؤتمر البرلمان الإفريقي.

وبدأت فقرات الحفل الفني الذي قدمته هبه الأباصيري بمجموعة من الأغنيات التي قدمهتا مروة ناجي حيث قدمت أغنيات، “بسم الله”، و”رجالة وطول عمرك ولادك رجالة”، وإيدينا واحدة”، و”ألف ليلة وليلة”، و”بيت العز”، و”كل اللي لاموني”، و”نصرة قوية”.

وفي الفاصل الثاني تألق الفنان صابر الرباعي وسط تجاوب جماهيري كبير وقدم عدة أغاني من أبرز أعماله منها أغنيات، “تسلملي”، و”اتحدي العالم”، و”أعز الحبايب”، و”ببساطه”، و”على نار”، و”أحلف بسماها وترابها”، و”شارع الغرام”، و”خلص تارك”، و” سيدي منصور”، و”أجمل نساء الدنيا”، وقبل أن يختتم صابر الرباعي فقرته أعلن عن تحضيره لأغنية جديدة لمصر يستعد لتسجيلها قريبًا.

صابر الرباعي فى حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بشرم الشيخ

صابر الرباعي فى حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بشرم الشيخ

مروة ناجي فى حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بشرم الشيخ

مروة ناجي فى حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بشرم الشيخ

صابر الرباعي فى حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بشرم الشيخ

صابر الرباعي فى حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بشرم الشيخ

 

 

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