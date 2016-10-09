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الخارجية العراقية تدين قصف «عزاء صنعاء»

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الخارجية العراقية تدين قصف «عزاء صنعاء» الخارجية العراقية تدين قصف «عزاء صنعاء»

قصف مجلس عزاء صنعاء

قال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد جمال الدين، في بيان صدر اليوم الأحد، إن هذه الجريمة “تمثل استرخاص واضح لحياة المدنيين الأبرياء، وتطالب الوزارة المجتمع الدولي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة القائمين على هذا الفعل الهمجي وتقديمهم للعدالة”.

وجددت الخارجية العراقية رفضها لأي تدخل عسكري في اليمن، و”ضرورة دعم كافة جهود الحوار والتسوية بين الأشقاء اليمنيين بعيداً عن لغة السلاح ومنطق الحرب، وبما يحقق الأمن والسلام والكرامة لهذا الشعب الكريم”.

وتقدمت الوزارة، في ختام البيان، بأصدق مشاعر التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولعموم الشعب اليمني الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى. وكان مجلس عزاء لوالد وزير الداخلية اليمني المؤيد لحركة أنصار الله، قد قصف في العاصمة صنعاء، مساء أمس السبت.

وقتل نتيجة للغارة الجوية، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، 140 شخصا، وجرح 525 آخرون. وحسب مصادر أخرى، وصل عدد القتلى إلى 213 شخصا، فيما نفت قوات التحالف، التي يتهمها الحوثيون بتنفيذ الضربة الجوية، بأنها لم تفعل ذلك.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة “سبوتنيك”، في وقت سابق، بأنه بعيد الهجوم على صالة العزاء، شنت طائرات التحالف العربي 5 غارات أخرى على العاصمة اليمنية صنعاء.

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