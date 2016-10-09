السيسي: البرلمان أنجز مهامه بنجاح وأثق في أعضائه لاتخاذ القرارات الصعبة لاستقرار البلاد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مجلس النواب يضم ممثلين عن 19 حزبًا سياسيًا، وهو ما يعكس التطور الذي شهدته الحياة النيابية في مصر، ووصلت نسبة تمثيل الشباب ما يزيد عن 40%، والمرأة بـ 90 نائبة، وذلك بهدف ضمان مشاركة جميع فئات المجتمع المصري.

وأضاف الرئيس، خلال الاحتفال بمرور 150 عامًا على إنشاء مجلس النواب، أن المجلس بدأ في تنفيذ مهام كبيرة، في ظروف صعبة لكنه أنجزها في مواعيدها المحددة وبنجاح.

وتابع الرئيس، أن المجلس بدأ منذ أيام قليلة الفصل التشريعي الثاني، وإنني على ثقة بأن البرلمان قادر على اتخاذ القرارات الصعبة لضمان استقرار البلاد، وأن تكون قضايا التعليم والشباب والصحة والمرأة ومحدودي الدخل على رأس أولوياته.