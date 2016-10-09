أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة: المجلس وافق على قانون الإجراءات الجنائية ولأول مرة نشعر بغضب الرئيس -
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض -
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي -
الاتحاد القطري يوافق على دمج ناديي لخويا والجيش -
اللجنة العامة للبرلمان توافق على «الطوارئ» -
2.34 مليار| دولار إجمالي عجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي -
سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر -
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام -
إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب -
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السيسي: البرلمان أنجز مهامه بنجاح وأثق في أعضائه لاتخاذ القرارات الصعبة لاستقرار البلاد

Google+ Print
السيسي: البرلمان أنجز مهامه بنجاح وأثق في أعضائه لاتخاذ القرارات الصعبة لاستقرار البلاد السيسي: البرلمان أنجز مهامه بنجاح وأثق في أعضائه لاتخاذ القرارات الصعبة لاستقرار البلاد

قال الرئيس عبد الفتاح ، إن مجلس النواب يضم ممثلين عن 19 حزبًا سياسيًا، وهو ما يعكس التطور الذي شهدته الحياة النيابية في ، ووصلت نسبة تمثيل الشباب ما يزيد عن 40%، والمرأة بـ 90 نائبة، وذلك بهدف ضمان مشاركة جميع فئات المجتمع المصري.

وأضاف الرئيس، خلال الاحتفال بمرور 150 عامًا على إنشاء مجلس النواب، أن المجلس بدأ في تنفيذ مهام كبيرة، في ظروف صعبة لكنه أنجزها في مواعيدها المحددة وبنجاح.

وتابع الرئيس، أن المجلس بدأ منذ أيام قليلة  الفصل التشريعي الثاني، وإنني على ثقة بأن البرلمان قادر على اتخاذ القرارات الصعبة لضمان استقرار البلاد، وأن تكون قضايا التعليم والشباب والصحة والمرأة ومحدودي الدخل على رأس أولوياته.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية