انتظم صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران فريقه الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.
> وكان صالح جمعة قد تغيب عن مران فريقه أمس السبت، بسبب تعرض شقيقه لوعكة صحية، إلا أن الجهاز الفني للفريق قرر توقيع عقوبة على اللاعب بسبب عدم إبلاغهم بالغياب.
> في سياق آخر واصل محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، التدريبات التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل، بالجري حول الملعب.
> ويعاني هاني من تورم أنكل القدم إثر إلتحامه في كرة مشتركة مع وليد سليمان خلال تدريبات الفريق في الأيام القليلة الماضية.
انتظام صالح جمعة في مران الأهلي.. و”هاني” يواصل التأهيل
انتظم صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران فريقه الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.