انتظام صالح جمعة في مران الأهلي.. و”هاني” يواصل التأهيل

انتظم صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران فريقه الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

> وكان صالح جمعة قد تغيب عن مران فريقه أمس السبت، بسبب تعرض شقيقه لوعكة صحية، إلا أن الجهاز الفني للفريق قرر توقيع عقوبة على اللاعب بسبب عدم إبلاغهم بالغياب.

> في سياق آخر واصل محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، التدريبات التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل، بالجري حول الملعب.

> ويعاني هاني من تورم أنكل القدم إثر إلتحامه في كرة مشتركة مع وليد سليمان خلال تدريبات الفريق في الأيام القليلة الماضية.