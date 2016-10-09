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مقتل 12 من جماعة إسلامية متهمة بالهجوم على مقهى في بنجلادش

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مقتل 12 من جماعة إسلامية متهمة بالهجوم على مقهى في بنجلادش مقتل 12 من جماعة إسلامية متهمة بالهجوم على مقهى في بنجلادش

ارشيفية

قال مسؤولون كبار في بنجلادش إن قوات الأمن قتلت 12 عضوا في جماعة إسلامية متشددة ألقيت عليها مسؤولية تنفيذ هجوم على مقهى في داكا في يوليو.

وبحسب رويترز قال وزير الداخلية أسد الزمان خان في تصريحات للصحفيين إن أغلب المتشددين قتلوا خلال معركة بالأسلحة النارية استمرت ثلاث ساعات لدى مداهمة قوات الأمن لأربعة مخابئ على مشارف العاصمة.

وقالت السلطات إن القتلى يعتقد أنهم أعضاء في فصيل جديد من جماعة المجاهدين في بنجلادش المعروفة اختصارا باسم (نيو جيه.إم .بي) التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية.

وقتل سبعة من المتشددين في مداهمة مخبأ بعد ورود معلومات للشرطة بأن قائد وحدة داكا في الجماعة ومرافقيه يختبئون بالمكان.

وقال خان “طلبنا منهم الاستسلام لكنهم فتحوا النار على ضباطنا بدلا من ذلك وأيضا فجروا قنابل يدوية.”

وأضاف خان إن من بين القتلى القائد العسكري لوحدة الجماعة في داكا المعروف باسم أكاش وقال “نحاول التعرف على هويته الحقيقية.”

وقالت الشرطة إن من يشتبه في أنه ممول الجماعة ويدعى عبد الرحمن قتل عندما قفز من نافذة في الطابق الرابع في محاولة منه للهروب وعثر في منزله على ثلاثة ملايين تاكا (38 ألف دولار) وسلاح ناري وذخيرة ومتفجرات وجهاز تشويش على اتصالات الهواتف المحمولة.

وأصيب ثلاثة من أفراد الشرطة في العمليات وتم أيضا ضبط كميات ضخمة من المتفجرات والأسلحة النارية والأسلحة البيضاء.

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