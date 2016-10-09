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11 أكتوبر.. نظر طلب رد قاضى «أحداث مكتب الإرشاد»

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11 أكتوبر.. نظر طلب رد قاضى «أحداث مكتب الإرشاد» 11 أكتوبر.. نظر طلب رد قاضى «أحداث مكتب الإرشاد»

أرشيفية

حددت محكمة استئناف القاهره برئاسة المستشار سري الجمل جلسة 11 أكتوبر الجارى أمام الدائرة 19 مدنى، لنظر اولى جلسات طلب الرد المقدم من القياديين الإخوانيين عصام العريان ومحمد البلتاجى فى اعادة محاكمتهما بالقضية المعروفه اعلاميا “باحداث مكتب الارشاد”، ضد المستشار محمد فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب”.

جاء طلب الرد فى أولى جلسات اعادة محاكمة المتهمين يترأسهم محمد بديع مرشد جماعة الاخوان ومساعده خيرت الشاطر و11 أخرين بعد قبول الطعن بالنقض على احكام ادانتهم فى المحاكمة الاولى بتهمة التحرض على القتل والشروع فيه تنفيذا لغرض ارهابى وحيازة اسلحه ناريه وذخيره حيه غير مرخصه، والانضمام الى عصابه مسلحه تهدف الى ترويع الامنين والتحرير على العنف والبلطجه امام مكتب الارشاد بالمقطم اثناء تظاهرات 30 يونيو التى كانت تطالب برحيل الرئيس المعزول محمد مرسى العياط واسفر عنها مقتل 9 أشخاص واصابة 91 أخرين.

وكانت النيابه قد اسندت لقيادات الجماعه الاشتراك بطرقى الاتفاق والمساعده فى امداد مجهولين بالاسلحه النارية والذخائر والمواد الحارقه والمفرقعات والمعدات اللازمه بذلك والتخطيط لارتكاب الجريمه .وقالت النيابه ان الموجودين بمقر مكتب الارشاد قاموا باطلاق الاعيرة الناريه والخرطوش تجاه المجنى عليهم قاصدين ازهاق روحهم.

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أونا

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