غداً.. وزير الثقافة يفتتح احتفالات العيد القومي للوادى الجديد بالهناجر

يفتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، ,اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، فعاليات الإحتفال بالعيد القومي لمحافظة الوادي الجديد، والذي ينظمة قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، وذلك في السادسة من مساء غداً الإثنين بساحة الهناجر، وتستمر الاحتفالات حتي بعد غد الثلاثاء.

تتضمن الاحتفالية تقديم فنون محافظة الوادي الجديد وثقافتها من خلال عروض فنية لفرقة الخارجة للفنون الشعبية، فرقة الداخلة والفرافرة للفنون الشعبية.

كما يقام معرضا للحرف التراثية لمحافظة الوادي الجديد يشارك فيه 15 عارض، يتضمن أشهر الحرف التراثية الموجودة في محافظة الوادي الجديد، كذلك إقامة ورش عمل لهذه الحرف علي مدار يومي الاحتفالية.