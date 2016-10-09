مكياج عيون على طريقة بيونسيه

تتميز Beyonce بإطلالاتها المتميزة في كلّ مرة، فبشرتها السمراء ومكياجها الرائع الخالي من أيّ عيوب مع تسريحات الشعر المختلفة التي تميزها من النجمات الأخريات مما جعلها واحدة من أكثر النجمات العالميات شهرة وجاذبية.

فهل تريدين التعرّف إلى إطلالات Beyonce المختلفة عن قرب؟ "سيِّدتي نت" سيقدّمها لك في سبع نقاط كالتالي:

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1.في بداية ظهورها، تألقت Beyonceبمكياج عيون جذاب ومختلف جعلها تبدو مذهلة في عيون الملايين. وقد جذبت الكثير من المعجبين لجرأتها في وضع المكياج، وقامت بوضع بطانة من ظلال العيون البيضاء الخفيفة على عينيها، مما جعلها تبدو مختلفة في ذلك الوقت.

2.العيون الحالمة: ظهرت Beyonce في عام 2006 بمكياج حالم جعلها تبدو حالمة وإيجابية بشكل جذاب.

3.العيون الدخانية: في عام 2007، حصلت Beyonce على لقب الفنانة الأولى في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية. وقد ظهرت بمكياج دخاني مثير في تلك الليلة، وكان من أسباب فوزها بهذه الجائزة مكياجها الجذاب.

4.النظرة الشرسة: نظرت Beyonce بنظرة مشاكسة وشرسة أظهرت مدى جرأتها في عالم المكياج؛ وذلك من خلال تلوين شعرها باللون الأشقر وظهوره مموّجاً مع مكياج هادئ بعيون قطة شرسة.

5.شخصية الملكة: ظهرت Beyonce بنظرة الملكة المتوّجة بالذهب واللؤلؤ مع مكياج بسيط ونظرة طبيعية جعلتها أكثر إشراقاً وجاذبية.

6.النظرة الكلاسيكية: ظهرت Beyonce بنظرة كلاسيكية طبيعية وشعر بسيط في فترة من الفترات، حين اعتمدت على أحمر شفاه أحمر كلاسيكي جذاب وشعر بسيط منسدل على شكل ذيل حصان منخفض مع وجه مشرق ومتألق.

7.الاعتماد على العين: في فترة من الفترات، اعتمدت Beyonce على العيون الدخانية الثقيلة التي جعلتها تتصدّر المقدّمة في جرأتها بالمكياج مع شفاه وردية ناعمة وشعر منسدل وجميل.