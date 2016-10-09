مشاريع خدمية في دبي بتكلفة 15 مليونا و600 ألف درهم

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي ترسية مشاريع خدمية في إمارة دبي بتكلفة إجمالية تقدر بقرابة 15مليونا و600 ألف درهم.

وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي إن سموه اعتمد المشاريع المنبثقة من توصيات اللجنة الفنية في بلدية دبي .. مشيرا إلى أن هذه المشاريع تؤكد حرص حكومة دبي على توفير جميع احتياجات المدينة من المشاريع التي تخدم إمارة وبلدية دبي بدورها كمؤسسة خدمية تسعى لتلبية كل احتياجات المجتمع وذلك وفقا للأهداف والرؤى وبما يتماشى مع إستراتيجية حكومة الإمارة وهي حريصة كل الحرص على تنفيذ هذه المشاريع وفقا لأرقى وأفضل المواصفات العالمية المعتمدة في هذا المجال.

وأضاف أن من أبرز المشاريع التي اعتمدها سموه .. مشروع إنشاء مكتب البلدية في منطقة العوير بتكلفة تقدر بحوالي 9 ملايين درهم ويتكون من مبنى ارتفاع أرضي وأول والسطح بمساحة طابقية إجمالية 1070 مترا مربعا وبها مساحات مكتبية لبعض الوحدات التنظيمية في مختلف إدارات بلدية دبي شاملة خدماتها في توفير مكاتب لإدارة الرقابة الغذائية ومكاتب لإدارة النفايات إضافة إلى مبنى خدمات ومواقف للسيارات.

وأشار إلى أنه تم مراعاة أحدث معايير واشتراطات البلدية في المباني الخضراء ومراعاة الخصوصية في التصاميم الداخلية للشقق والتشطيبات المتميزة للفراغات والممرات الداخلية في المبنى وتصميم واجهات المشروع بأسلوب حديث و راقي وبتشطيبات متميزة.

وأوضح مدير عام بلدية دبي أن اعتماد سموه لهذا المشروع يأتي بهدف مواكبة الحاجات الأساسية لسكان مدينة دبي من خدمات البلدية .. ويأتي إنشاء مباني مكاتب البلدية الخدمية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية في توفير بيئة العمل المناسبة لموظفي إدارات البلدية الخدمية التي تقدم الكثير من الخدمات في تلك المراكز.

وأشار إلى أن المكاتب الخارجية في مناطق دبي لا تستقبل الجمهور والمراجعين ويتركز دورها في تقديم الخدمات والأعمال الميدانية كل حسب منطقته وبواسطة موظفي البلدية من مختلف الفئات كضباط ومراقبي الجودة الذين يقومون برصد ملاحظاتهم اليومية لخدمات البلدية الميدانية كافة كذلك يتخذ المهندسون الميدانيون ومراقبو ومفتشو المباني هذه المكاتب منطلقا لأداء أعمالهم اليومية.

وأضاف لوتاه أن المكاتب الخارجية للبلدية تضم مراقبي الأغذية المخولين بالتدقيق والتفتيش اليومي على المطاعم والمخابز ومحال بيع المواد الغذائية ورصد المخالفات الخاصة بذلك ويشمل دور المكاتب كونها نقطة انطلاق لمراقبي المناطق في خدمات النفايات ونظافة البيئة والصحة العامة.

وذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود حكومة دبي لتأمين المنشآت الخدمية اللازمة لتوفير الاحتياجات والمتطلبات للجهات الداعمة والتي تهدف لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية والفعاليات المتميزة لخدمة للأسرة .

وقال إن سموه اعتمد إنشاء مبنى نادي صحي تابع لجمعية النهضة النسائية فرع الليسيلي بكلفة تقدر بحوالي 6.6 مليون درهم.

وأشار إلى أنه من المتوقع البدء بأعمال التنفيذ للمشروع خلال شهر أكتوبر الجاري ويتكون المشروع من طابق أرضي والخدمات التابعة له وغرفة أمن حيث يتكون المبنى الرئيسي من بهو استقبال يتفرع إلى ممرين أحدهما يؤدي لمكتب إداري وغرفة إسعافات أولية ومصلى أما الثاني فيؤدي لقاعة كبيرة خاصة بالتمارين الرياضية وقاعة أخرى للألعاب الرياضية المشتركة وكلتا القاعتين متصلتين بجزء للخدمات الخاصة بهم من خزائن لوضع مستلزمات عضوات النادي الصحي وغرف لتبديل الملابس إضافة إلى قسم للمساج مكون من عدة غرف للمساج وقسم للساونا والبخار متصلين بجزء آخر للخدمات الخاصة بهم.

وأوضح لوتاه أنه تم تطبيق جميع معايير المباني الخضراء والعمارة المستدامة في المشروع من حيث استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وتشطيبات عالية الجودة تراعي الاستخدام الداخلي للمشروع إضافة إلى أعمال تنسيق الموقع العام والبنية التحتية والمواقف للموظفين والعامة.

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