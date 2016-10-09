التحقيق مع مسئولى مدارس اللغات بطنطا بسبب توزيع كتب "العربى" على الطلبة

أحال الشناوي عبد الصمد عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم الأحد مسئولي مدارس اللغات الرسمية والمدارس الخاصة للتحقيق ، بعد ثبوت واقعة تسليم طلاب مدارس اللغات الرسمية والمدارس الخاصة الكتب الخاصة بمادتي العلوم والرياضيات باللغة العربية .

وكشف مصدر أن المسئولين عن الكتب تقاعسوا، عن استلام الكتب الخاصة بالمادتين من الوزارة ، واضطروا لتوزيع الكتب باللغة العربية وهي المخصصة للمدارس العادية، ولا يستفيد منها طلاب مدارس اللغات ، بالإضافة لاختلاف كثير في المنهج والبرامج التعليمية .

علي صعيد آخر قرر وكيل الوزارة إحالة مسئولي مدرسة غياث الدين الرسمية للغات الجديدة التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية،بسبب واقعة غرق المدرسة بعد ترك الصنابير مفتوحة ، حتي أغرقت الفناء وخرجت المياه في الشوارع المحيطة بالمدرسة .

وقال أحد الأهالي أن المياه كانت مقطوعة بالنهار ويبدوا أن الطلاب فتحوا الصنابير وتركوها مفتوحة بسبب قطع المياه ، وخرج المسئولون بالكامل دون غلق المحابس الرئيسية ، ولما عادت المياه للمواسير ، أغرقت الفناء بالكامل وخرجت في الشوارع المحيطة واضطر الأهالي لتسلق الأسوار ودخول المدرسة لعدم وجود خفير أو أمن علي المدرسة ،وأغلقوا الصنابير والمحابس.