أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة: المجلس وافق على قانون الإجراءات الجنائية ولأول مرة نشعر بغضب الرئيس -
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض -
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي -
الاتحاد القطري يوافق على دمج ناديي لخويا والجيش -
اللجنة العامة للبرلمان توافق على «الطوارئ» -
2.34 مليار| دولار إجمالي عجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي -
سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر -
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام -
إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب -
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

التحقيق مع مسئولى مدارس اللغات بطنطا بسبب توزيع كتب "العربى" على الطلبة

Google+ Print
التحقيق مع مسئولى مدارس اللغات بطنطا بسبب توزيع كتب "العربى" على الطلبة التحقيق مع مسئولى مدارس اللغات بطنطا بسبب توزيع كتب "العربى" على الطلبة

>الغربية – محمد عز

أحال الشناوي عبد الصمد عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم الأحد  مسئولي مدارس اللغات الرسمية والمدارس الخاصة للتحقيق ، بعد ثبوت واقعة تسليم طلاب مدارس اللغات الرسمية والمدارس الخاصة الكتب الخاصة بمادتي العلوم والرياضيات باللغة العربية .

وكشف مصدر أن المسئولين عن الكتب تقاعسوا، عن استلام الكتب الخاصة بالمادتين من الوزارة ، واضطروا لتوزيع الكتب باللغة العربية وهي المخصصة للمدارس العادية، ولا يستفيد منها طلاب مدارس اللغات ، بالإضافة لاختلاف كثير في المنهج والبرامج التعليمية .

علي صعيد آخر قرر وكيل الوزارة إحالة مسئولي مدرسة  غياث الدين الرسمية للغات الجديدة  التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية،بسبب واقعة غرق المدرسة بعد ترك الصنابير مفتوحة ، حتي أغرقت الفناء وخرجت المياه في الشوارع المحيطة بالمدرسة .

وقال أحد الأهالي أن المياه كانت مقطوعة بالنهار ويبدوا أن الطلاب فتحوا الصنابير وتركوها مفتوحة بسبب  قطع المياه ، وخرج المسئولون بالكامل دون غلق المحابس الرئيسية ، ولما عادت المياه للمواسير ، أغرقت الفناء بالكامل وخرجت في الشوارع المحيطة واضطر الأهالي لتسلق الأسوار ودخول المدرسة لعدم وجود خفير  أو أمن علي المدرسة ،وأغلقوا الصنابير والمحابس.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365