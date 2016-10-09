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العثور على جثة صياد واثنين مصابين داخل مركب صيد ببنى سويف

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العثور على جثة صياد واثنين مصابين داخل مركب صيد ببنى سويف العثور على جثة صياد واثنين مصابين داخل مركب صيد ببنى سويف

>بني سويف – هاني فتحي

 

 

عثر أهالى قرية النويرة على  جثة صياد مقتولاً واثنين أخرين مصابين، بطلقات نارية، بمركب صيد، بقرية النويرة التابعة لمركز إهناسيا غرب بنى سويف.

 

كان  اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، قد تلقي إخطارًا من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى ، يفيد بتلقيه بلاغاً من أهالى قرية النويرة، بدائرة المركز، بالعثور على جثة صياد مقتولاً وأخرين مصابين، بطلقات نارية، بمركب صيد، بمصرف القرية.

 

ودلت التحريات الاولية أن المجنى علية يدعى " رمضان أحمد محمد"- 38 سنة صياد ،جثة هامدة، وشقيقه "محمد "ـ 15 سنة مصاب بطلق نارى بالبطن، يقيما بقرية النويرة و"علاء عبد الحميد رزق"- 32 سنة، مزارع، يقيم قرية شاويش، وتم نقلهم لمستشفي بني سويف العام .

 

 

 


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