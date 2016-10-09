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تجهيز خيام الإيواء والبطاطين والتموين والأدوية بالأقصر تحسباً لمخاطر السيول

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تجهيز خيام الإيواء والبطاطين والتموين والأدوية بالأقصر تحسباً لمخاطر السيول تجهيز خيام الإيواء والبطاطين والتموين والأدوية بالأقصر تحسباً لمخاطر السيول

>الأقصر – أحمد مرعى

كشف أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، أنه تم التنسيق مع جمعية الأورمان لعمل كافة التجهيزات بالقري والمدن تحسباً لأية مخاطر قد تنتج خلال الأيام المقبل جراء الأمطار الغزيرة والسيول المتوقع هطولها علي البلاد في فصل الشتاء.

وأضاف وكيل تضامن الأقصر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر توفير وتجهيز خيام الإيواء والبطاطين والفراش والتموين والأدوية تحسبا لحدوث أي طوارئ لتوزيعها على الفور في حالة الضرورة، وكذلك سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية مرتبطة بغرفة عمليات المحافظة، والمراكز تعمل على مدار الـ24 ساعة لتلقي اى شكاوى للمواطنين.

وأوضح أحمد عبيد أنه تم عقد إجتماع موسع بالمديرية لعمل خطة متكاملة لمواجهة خطر السيول، وتم خلاله مناقشة عدد من الأساليب المطروحة لدي حدوث أية أزمات مثل تحديد أماكن بديلة للإقامة مجهزة معيشياً، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية من المعاقين والاطفال والشيوخ، كذلك التنسيق لنشر فرق إغاثة بجميع القرى التى من المتوقع أن تشهد سيولا وأمطارا فى الفترة القادمة.

 


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