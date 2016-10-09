غدا انطلاق مسابقة ملكة جمال الصعيد بأسيوط

تنطلق مسابقة ملكة جمال الصعيد، التي تقام فى محافظة أسيوط ، للمرة الاولي في تاريخ صعيد مصر غدا الاثنين ويشارك فيها فتيات من ٧ محافظات بصعيد مصر هي بني سويف ، والمنيا ، وأسيوط ، وسوهاج ، وقنا ، وأسوان ، والوادي الجديد.

وتستهدف المسابقة تغيير الفكرة النمطية عن فتيات الصعيد ، واستمرت فاعليتها لأكثر من أسبوعين، وبدأت المسابقة بتقدم ٢٥٠ فتاة للمسابقة وأنتهت بتصفيات ٥٠ فتاة ثم التصفيات ما قبل النهائية التى اسفرت عن تصعيد ١٠ فتيات للتصفيات النهائية، التى ستتم غدا الاثنين فى أحد الفنادق السياحية الشهيرة بأسيوط بحضور عدد من القيادات بالمحافظة ، وسيدات المجتمع وفنانين و ممثلين عن هيئات مختلفة وعدد من القنوات التليفزيونية، ومن المقرر أن تنتهى فاعليات المسابقة بفوز الملكة والوصيفتين.

وقال الدكتور خالد منصور المنسق العام لمسابقة ملكة جمال الصعيد ، أن الحفل الختامي لمسابقة ملكة جمال الصعيد ستنطلق فاعلياته غدا في الرابعة عصرا وستبدأ فقرات الحفل بالتعريف بالمسابقة وأهدافها ، ثم تقديم لجنة الحكام ، يليه اختبار الملكات ثم عرض منوع لفقرات الحفل ينتهي بتتويج الملكة والوصيفتين ، ثم يختتم الحفل بفقرة غنائية للفنانة آيه خفاجي.

من جانبها قالت فاطمة بكر منظمة مسابقة ملكة جمال الصعيد ، أن لجنة التحكيم المكونه من ٨ اعضاء ستصل مساء اليوم لمقر الاقامة بأحد فنادق أسيوط تمهيدا لانطلاق المسابقة غدا. وأكدت فاطمة أن مقر اقامة الحفل الختامي للمسابقة ، سيتم تأمينه من الداخلية بالتنسيق مع شرطة السياحة ، مضيفة ان التصفيات النهائية للمسابقة ستتم في نزاهه وشفافية وسيعلن ذلك امام الحضور وسيبث وينقل عن طريق معظم القنوات التليفزيونيه والمواقع الاخباريه