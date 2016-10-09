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«الاتحاد البرلماني الدولي»: نقدر دور السيسي لالتزامه أمام الحياة النيابية في مصر

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«الاتحاد البرلماني الدولي»: نقدر دور السيسي لالتزامه أمام الحياة النيابية في مصر «الاتحاد البرلماني الدولي»: نقدر دور السيسي لالتزامه أمام الحياة النيابية في مصر

مارتن ستون جنج سكرتير عام الاتحاد البرلماني الدولي

أشاد مارتن ستون جنج سكرتير عام الاتحاد البرلماني الدولي، بالحياة النيابية المصرية، معبرا عن تقديره لدور الرئيس عبدالفتاح لالتزامه امام الحياة النيابية في وحضوره اليوم.

وقدم سكرتير عام الاتحاد البرلماني الدولي، خلال كلمته في الاحتفالية التي ينظمها مجلس النواب بمناسبة مرور 150 عامًا على بدء الحياة البرلمانية فى مصر، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لمصر بمناسبة الاحتفال بمرر 150 عاما على الحياة النيابية.

وأكد جنج ان الاتحاد البرلماني الدولي كان شريكا لبرلمان مصر، مشيدا نيابة عن المجتمع الدولي البرلماني بقيادة مصر.

 

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