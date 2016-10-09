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شرطة دبي تطلق خدمة «تخطيط الحوادث» على تطبيقاتها الذكية

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شرطة دبي تطلق خدمة «تخطيط الحوادث» على تطبيقاتها الذكية شرطة دبي تطلق خدمة «تخطيط الحوادث» على تطبيقاتها الذكية

أطلقت شرطة دبي تطبيقاً جديداً لتخطيط الحوادث المرورية بطريقة ذكية في غضون دقائق فقط. وتترجم هذه المبادرة حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحقيق التميز في مجال الخدمات الذكية ومواكبة التقنيات الحديثة، وإرضاء أفراد الجمهور، إذ يُعد التطبيق الجديد إضافة نوعية إلى رصيد إنجازاتها الخدمية، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات على الجمهور واختزال الوقت، وتطوير تخطيط الحوادث، وذلك امتثالا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للتحول إلى حكومة ذكية ومبادرات دبي المدينة الأذكى عالميا.

وأكد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية، على أهمية هذه الخطوة في دعم وتسهيل الإجراءات الداخلية على رجال المرور في تخطيط الحوادث البسيطة وتحويلها الى خدمات ذكية، وهو النهج الأصيل الذي دأبت عليه شرطة دبي وبمتابعة مباشرة من الفريق خميس مطر المزينة وحرصه على ترسيخه في أجندة أهدافها وعملها في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأوضح العميد الرزوقي انه أصبح الآن بإمكان رجال المرور استخدام التطبيق في تخطيط الحوادث وذلك بتصوير الحادث بين المركبات المتضررة ورسم مخطط الحادث في التطبيق خلال دقائق فقط ومن ثم يتم ارسال تقرير الحادث للمتضررين على البريد الإلكتروني الخاص بهم، مشيراً إلى أنه قد تم تفعيل خدمة تخطيط الحوادث الذكية على جميع الدوريات المرورية المنتشرة في كافة شوارع إمارة دبي، وأفاد بأن الخدمات والأنظمة المرورية المستخدمة لخدمة سائقي المركبات في إمارة دبي تعتبر أحدث الأنظمة العالمية، بما يخدم ويدعم تحقيق الهدف الرئيسي وهو الوصول إلى أعلى نسبة سعادة للجمهور مستقبلا.

يذكر أن مبادرة دبي الذكية تهدف إلى تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم وذلك من خلال 100 مبادرة و1000 خدمة ذكية تعمل على تحسين جودة الحياة في دبي، وترتكز على 6 قطاعات رئيسية تتمحور حول تحقيق أذكى وأسلوب حياة أذكى ومواصلات أذكى وحكومة أذكى وبيئة أذكى وأجيال أذكياء ضمن 3 محاور رئيسية هي التواصل والتكامل والتعاون.

 

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