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عبد العال يهدى الرئيس السيسى درع 150 عامًا على تأسيس البرلمان

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عبد العال يهدى الرئيس السيسى درع 150 عامًا على تأسيس البرلمان عبد العال يهدى الرئيس السيسى درع 150 عامًا على تأسيس البرلمان

>رسالة شرم الشيخ - نور على - محمود سعد الدين - سماح عبد الحميد – أسماء مصطفى - تامر إسماعيل – تصوير حازم عبد الصمد

أهدى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصرى درع التكريم للرئيس السيسى احتفالا بمرور 150 عاما على تأسيس البرلمان المصرى .

وبدأت الاحنتفالية  بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، وألقى الدكتورعلى عبد العال كلمة استعرض خلالها تاريخ الحياة النيابية فى ، وقال خلال كلمته " مصر اذ تحتفل معكم اليوم بهذه المناسبة فانها لا تسترجع ماضيها وكفاح شعبها على طريق الديمقراطية فحسب، بل ترسل أيضا رسائل إلى العالم  أسره بتمسكها بثوابتاتها .

وأضاف أن مصر التى عرفت التنظيم السياسى كأول دولة فى التاريخ، وقدمت للإنسانية أقدم النظم التشريعية والإدارية فى التاريخ الحديث، بعدما اندلعت الثورة المصرية عام 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال وإقامة حياة نيابية ديمقراطية، واستنادا الى ذلك الواقع تم وضع دستور للبلاد عما 1929

وتابع رئيس مجلس النواب المصرى: " لقد شهدت مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو تطورات سياسية مهمة ، وحراك أعلى أسفر عن دستور جديد للبلاد ، أقره الشعب فى عام 2014 ، ليرفع قواعد بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة لا تنتقص من لحقوق ولا تجور على حريات الأفراد .

 

 


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