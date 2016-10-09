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«القوى العاملة» تبحث الاستعانة بالعمالة المصرية في المشروعات بتايلاند

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«القوى العاملة» تبحث الاستعانة بالعمالة المصرية في المشروعات بتايلاند «القوى العاملة» تبحث الاستعانة بالعمالة المصرية في المشروعات بتايلاند

أرشيفية.. محمد سعفان وزير القوى العاملة

صرح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يجرى حالياً تطوير مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات في الخارج، وذلك من خلال الربط الالكتروني بين الوزارة وهذه المكاتب في جميع الموضوعات المتعلقة بالشأن العمالي، ودراسة أسواق العمل الخارجية، وإعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ودراسات سوق العمل بالدول المتواجدين بها والتواصل الفعال مع أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات ومتابعة الشكاوى الواردة والعمل على حلها بشكل فعال وسريع.

وأضاف الوزير أنه في إطار ذلك قام مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة بالتواصل مع عمر بن يحي قنصل المهاجرين بالسفارة التايلاندية بالسعودية، ويحي بن سند مساعد القنصل؛ حيث تم التباحث حول إمكانية الاستعانة بالعمالة المصرية في المشروعات الإسلامية التي أنشئت حديثاً لجذب الشعوب الإسلامية، وتنوع الخبرات المصرية في كافة مجالات العمل.

أ ش أ

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