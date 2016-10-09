شرطة الاحتلال تحظر نشر تفاصيل «هجوم القدس»

أمرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بحظر نشر تفاصيل الهجوم الذي وقع صباح اليوم في مدينة القدس.

وقال بيان للشرطة الإسرائيلية “صدر أمر بالحظر، على تفاصيل عملية القدس التي أدت إلى إصابة عدد من الإسرائيليين”.

وأضاف البيان”كما يشمل الحظر نشر صور عن العملية”.

وقتل مسلح فلسطيني ظهر اليوم، وسط مدينة القدس، بعد تنفيذه هجوما استهدف مستوطنين في منطقة التلة الفرنسية، مما أدى إلى إصابة عدة إسرائيليين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان سابق، إن الهجوم أدى إلى إصابة عنصرين من أفراد الشرطة، أحدهما بجروح خطيرة، وامرأتان إحداهما أيضا بجروح خطيرة”.