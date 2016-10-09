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حرس الحدود يضبط بلنص صيد بداخله 3467 طربة حشيش و310 مهجاريين غير شرعيين بالسلوم

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14494625_911308172333499_5902867909771065202_nأعلن المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، عن  ضبط بلنص صيد بداخله  3467 طربة حشيش و310 فرد هجرة غير شرعية بالسلوم

وقال المتحدث العسكري، في بيان لها اليوم الأحد: “استمراراً لجهود قوات حرس الحدود فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ، تمكنت قوات حرس الحدود فى نطاق الجيش الثانى الميدانى من ضبط أوتوبيس عثر بداخله على عدد (110) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (220) كجم بمنطقة (معدية نمرة 6) ، بالإضافة إلى ضبط عربة ملاكى عثر بداخلها على عدد (15) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (15,5) كجم كما تم ضبط فرد وبحوزته عدد (1) لفافة لنبات البانجو بمنطقة ( القنطرة شرق )”.

وأضاف البيان: “وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى وبمنطقة (السويس) تم ضبط عربة ربع نقل عثر بداخلها على عدد (18) قالب لجوهر الحشيش المخدر بإجمالى وزن (1,8) كجم وعدد (2) كيس لمادة الأفيون المخدر ، كما تم ضبط عربة آخرى محملة بعدد ( 8250 ) قاروصة سجائر مهربة بمنطقة (نفق الشهيد أحمد حمدى) ، وبمنطقة (أبو رديس) تم ضبط عدد (531) لفافة لنبات البانجو المخدر”.

وتابع البيان “وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية وبمنطقة (مطروح) تم ضبط بلنص صيد محمل بعدد (12) فرد عثر بداخله على عدد (31) جوال بداخلهم (3467) طربة لجوهر الحشيش بإجمالى وزن (740) كجم وعدد (9) جوال بداخلهم (902) كيس لعقار الكبتاجون المخدر ، وبمنطقة (السلوم) تم ضبط (310) فرد من جنسيات مختلفة خلال عمليات الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى ضبط فلوكة صيد محملة بعدد (1950) قاروصة سجائر مهربة وضبط عدد (3) جوال بداخلهم (75600) قرص لعقار التامول المخدر وضبط عربة دفع رباعى محملة بعدد ( 3 ) كرتونة بداخلها (150000) قرص مخدر أنواع مختلفة ، كما تم ضبط مخزن عثر بداخله على عدد (4050) قاروصة سجائر مهربة بمنطقة (بحر الرمال الأعظم)”.

واختتم: “وفى سياق متصل وفى إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة ، قامت الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة بتنظيم دخول عدد (3444) عربة أنواع محملة بالبضائع والسلع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم المنفذ الشرعى لدخول البضائع إلى قطاع غزة.”

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