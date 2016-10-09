مقتل وإصابة نحو 20 شخصا في قصف على مدينة حلب

قتل 4 أشخاص وأصيب 15 شخصا في قصف استهدف أحياء مدينة حلب، كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا اليوم الاحد.

وأوضح المرصد أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في سقوط قذائف أطلقتها فصائل المعارضة على مناطق في حي حلب الجديدة بمدينة حلب، بينما أصيب عدة أشخاص بجروح جراء قصف الطيران الحربي لمناطق في مساكن هنانو بمدينة حلب.

وأشار المرصد إلى سقوط صاروخ يعتقد أنه من نوع أرض – أرض أطلقته قوات النظام على منطقة الراشدين بمدينة حلب.

واستهدفت الطائرات الحربية التركية مناطق في بلدات وقرى أخترين البل وجكه بريف حلب الشمالي، دون أنباء عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وذكر المرصد أن نحو 20 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي قتلوا في اشتباكات عنيفة تدور منذ ما بعد منتصف ليل أمس في محوري جبل النقب والخندق في القلمون الشرقي.

أ ش أ