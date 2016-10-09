عدلى منصور ورئيس الوزراء يصلان قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ

وصل المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، برفقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إلى قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ، للمشاركة فى احتفالات مرور 150 عاما على بدء الحياة البرلمانية بمصر، والتى يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل منذ قليل إلى مقر قاعة المؤتمرات لحضور احتفالية البرلمان المصرى بمرور 150 عامًا على بدء الحياة البرلمانية، وكان فى استقباله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، والسيد الشريف وكيل المجلس، والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية لمجلس النواب.