"الكسب غير المشروع" يقترب من إنهاء تقاريره بشأن ثروة آل مبارك

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن خبراء الكسب غير المشروع أوشكوا على الانتهاء من إعداد أخر التقارير الخاصة بتقييم ثروة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك، سواء السائلة أو العقارية والمنقولة والأسهم والسندات بالبورصة والشركات، وذلك لرفعها إلى جهاز الكسب غير المشروع الذى يحقق فى القضية، تمهيدا للتصرف فيها، إما بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو الحفظ أو التصالح.

وأوضحت المصادر، أن خبراء الكسب غير المشروع بدأوا فى حصر ثروة "أسرة مبارك" منذ عام 2011 وحتى الآن، إلا أن تغيير القائمين على كتابة التقارير مرات عدة وكذلك كبر حجم الثروة التى يمتلكونها أدى إلى تأخرهم فى الانتهاء من إعداده، مشيرة إلى أن الخبراء أوشكوا على الانتهاء من التقرير بعد استعجالهم أكثر من مرة من قبل هيئة الفحص والتحقيق التى تباشر التحقيقات مع مبارك.

وأشارت المصادر إلى أن التقارير المتبقية لإنهاء قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة المتهم فيها مبارك ونجلاه، تقريران لخبراء الكسب، أحدهما خاص بالشق الهندسى المدنى والحسابى والمتعلق بالممتلكات العقارية من فيلات وشاليهات وشقق سكنية، وآخر خاص بالشق الزراعى وهو المتعلق بالمخالفات فى إجراءات تخصيص أراضى وعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة للقواعد علاوة على تقرير ثالث خاص بهيئة الرقابة الإدارية .