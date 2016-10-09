طائرات الهيلوكوبتر تؤمن سماء شرم الشيخ وقاعة المؤتمرات

انتشر عدد من طائرات الهيلوكوبتر، لتأمين سماء شرم الشيخ بالتزامن مع وصول الوفود، إلى مقر قاعة المؤتمرات، لحضور احتفالية البرلمان المصرى بمرور 150 عامًا على البرلمان المصرى، واستضافة جلسات البرلمان الأفريفى والعربى.

وشهدت مدينة شرم الشيخ تشديدات أمنية مكثفة بداية من صباح اليوم، خاصة فى محيط قاعة المؤتمرات، حيث تم تأمين البوابات بعدد من الحواجز الأمنية وكلاب الحراسة، بالإضافة إلى تواجد عدد من القوات الخاصة، لتشديد إجراءات التفتيش على كل الوافدين إلى القاعة .

ومن المنتظر أن تبدأ الفعاليات الرسمية خلال دقائق، مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر قاعة المؤتمرات، وتبدأ بكلمات رؤساء البرلمانات المصرى والعربى والأفريقى ثم فيلم تسجيلى عن البرلمان المصرى ثم كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى.