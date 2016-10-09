أمن دمياط يمنع تظاهرة لطلاب مدرسة الرقص.. وانتظام الدراسة بجميع المراحل

تواجدت قوة من مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط فى محيط مجمع مدارس مناع خليل بقرية العبيدية بدمياط، المعروفة إعلاميا باسم مدرسة الرقص، وذلك منذ الصباح الباكر لمنع قيام طلاب المدرسة والأهالى من تنظيم مظاهرة، مطالبين بعودة مديرى المدارس ومديرة الإدارة المستبعدين على ذمة التحقيقات فى الواقعة، كما تواجد رجال مديرية التربية والتعليم وانتظمت الدراسة فى كافة المراحل.

يذكر أن محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد سبق وأن أصدر قرارا بإيقاف مديرى المدارس الثلاثة ومديرة الإدارة ومسئول أمن الإدارة التعليمية 3 أشهر، وخصم نصف الراتب لحين التحقيقات والفصل فى الواقعة.

يشار إلى أن الطلاب وأهاليهم قد دعو أمس للتظاهر اليوم أمام المدرسة.