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بسبب أنباء عن تحرش جنسى بالطلبة ..استبعاد مدير ووكيل مدرسة ببورسعيد

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بسبب أنباء عن تحرش جنسى بالطلبة ..استبعاد مدير ووكيل مدرسة ببورسعيد بسبب أنباء عن تحرش جنسى بالطلبة ..استبعاد مدير ووكيل مدرسة ببورسعيد

>بورسعيد - محمد عزام

قرر الدكتور نبوي باهي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأحد، استبعاد كلا من مدير مدرسة "الشهيد محمد صبري عبد العال" المدعو بشير خلف شنودة، بحى الضواحي ووكيل المدرسة سحر أبو المعاطى، من منصبيهما؛ وذلك بعد فحص شكاوى تم تقديمها من أولياء الأمور، تتعلق بوقائع تحرش جنسى بين الطلبة.

وتم تكليف مصطفى الجمل بإدارة المدرسة،وأصدر "باهي" تعليماته لعصام النجار، مدير إدارة جنوب التعليمية؛ بتشكيل لجنة للإقامة بالمدرسة لمدة أسبوعين لضبط الأداء وانتظام العملية التعليمية .

كان أهالى المحافظة قد تداولوا على صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،  أنباء عن وقوع حالات من التحرش الجنسي بالأطفال في المدرسة من قبل أحد العمال وعلى اثرها تقدم الأهالي بالشكاوى .

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، قد عقد اجتماعا مع أولياء الأمور داخل المدرسة واستمع إلى شكواهم بحضور مدير ادارة جنوب التعليمية، واتخذ القرارات سالفة الذكر على اثرها.

 


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