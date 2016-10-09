مقتل 8 جنود أتراك في هجوم مركز الشرطة جنوب شرقي البلاد

لقي 8 جنود حتفهم وأصيب 5 آخرون إثر هجوم بسيارة ملغومة استهدفت مركزًا للشرطة في منطقة شمنديلي التابعة لهكاري جنوب شرقي تركيا.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية، قولها إن مدنيين قد سقطوا ضمن ضحايا الحادث الذي وقع بمنطقة حدودية جنوب شرقي البلاد.

وتشهد تركيا الأشهر الأخيرة عددا من التفجيرات الإرهابية التي تستهدف تجمعات للجيش والشرطة، خاصة في المناطق الجنوبية الشرقية منها، وتتهم السلطات “حزب العمال الكردستاني” بتدبير هذه الهجمات.

من جانبها تشن القوات التركية العديد من الغارات الجوية المكثفة على المنطقة بهدف “تطهيرها” من عناصر “حزب العمال الكردستاني”.