اعتداء عنصرى ضد شابة مسلمة بشمالى لندن

>لندن (أ ش أ)
تعرضت شابة مسلمة لاعتداء عنصرى فى العاصمة البريطانية لندن عندما جذب أحد الرجال حجابها، طبقا لشرطة "سكوتلاند يارد".
وأوضحت الشرطة اليوم الأحد أن الشابة- فى العشرينات- كانت تسير فى الطريق السريع شمال لندن يوم الأربعاء 28 سبتمبر الماضى عندما وقع الهجوم، مشيرة إلى أنها كانت تسير مع صديقة لها فى الأنفيلد شمال لندن عندما اقترب منها رجلان جذب أحدهما حجابها.
وأضافت الشرطة أن الرجلين هربا بعد الواقعة فى اتجاه "بيلهام رود"، مؤكدة أن المتهم الأول شاب أبيض فى أواخر العشرينات، بينما الآخر يحمل ملامح من منطقة البحر المتوسط وفى نفس السن تقريبا.
وقال المحقق بن كازين من وحدة السلامة فى هارينجى "كان هجوما مروعا فى وضح النهار فى وسط شارع مزدحم." وأضاف "لن يتم التسامح مع جرائم العنصرية وذات الدوافع الدينية"، داعيا أى شاهد عيان تواجد فى المنطقة وقت وقوع الحادث التقدم للشرطة لمساعدتها.
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