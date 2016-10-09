اعتداء عنصرى ضد شابة مسلمة بشمالى لندن

تعرضت شابة مسلمة لاعتداء عنصرى فى العاصمة البريطانية ‏لندن عندما جذب أحد الرجال حجابها، طبقا لشرطة "سكوتلاند يارد".‏

وأوضحت الشرطة اليوم الأحد أن الشابة- فى العشرينات- كانت تسير فى الطريق السريع ‏شمال لندن يوم الأربعاء 28 سبتمبر الماضى عندما وقع الهجوم، مشيرة إلى أنها كانت تسير ‏مع صديقة لها فى الأنفيلد شمال لندن عندما اقترب منها رجلان جذب أحدهما حجابها.‏

وأضافت الشرطة أن الرجلين هربا بعد الواقعة فى اتجاه "بيلهام رود"، مؤكدة أن المتهم الأول ‏شاب أبيض فى أواخر العشرينات، بينما الآخر يحمل ملامح من منطقة البحر المتوسط وفى ‏نفس السن تقريبا.‏

وقال المحقق بن كازين من وحدة السلامة فى هارينجى "كان هجوما مروعا فى وضح النهار ‏فى وسط شارع مزدحم." وأضاف "لن يتم التسامح مع جرائم العنصرية وذات الدوافع ‏الدينية"، داعيا أى شاهد عيان تواجد فى المنطقة وقت وقوع الحادث التقدم للشرطة ‏لمساعدتها.‏