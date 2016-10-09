أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة: المجلس وافق على قانون الإجراءات الجنائية ولأول مرة نشعر بغضب الرئيس -
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض -
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي -
الاتحاد القطري يوافق على دمج ناديي لخويا والجيش -
اللجنة العامة للبرلمان توافق على «الطوارئ» -
2.34 مليار| دولار إجمالي عجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي -
سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر -
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام -
إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب -
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اعتداء عنصرى ضد شابة مسلمة بشمالى لندن

Google+ Print
اعتداء عنصرى ضد شابة مسلمة بشمالى لندن اعتداء عنصرى ضد شابة مسلمة بشمالى لندن

>لندن (أ ش أ)

تعرضت شابة مسلمة لاعتداء عنصرى فى العاصمة البريطانية ‏لندن عندما جذب أحد الرجال حجابها، طبقا لشرطة "سكوتلاند يارد".‏

وأوضحت الشرطة اليوم الأحد أن الشابة- فى العشرينات- كانت تسير فى الطريق السريع ‏شمال لندن يوم الأربعاء 28 سبتمبر الماضى عندما وقع الهجوم، مشيرة إلى أنها كانت تسير ‏مع صديقة لها فى الأنفيلد شمال لندن عندما اقترب منها رجلان جذب أحدهما حجابها.‏

وأضافت الشرطة أن الرجلين هربا بعد الواقعة فى اتجاه "بيلهام رود"، مؤكدة أن المتهم الأول ‏شاب أبيض فى أواخر العشرينات، بينما الآخر يحمل ملامح من منطقة البحر المتوسط وفى ‏نفس السن تقريبا.‏

وقال المحقق بن كازين من وحدة السلامة فى هارينجى "كان هجوما مروعا فى وضح النهار ‏فى وسط شارع مزدحم." وأضاف "لن يتم التسامح مع جرائم العنصرية وذات الدوافع ‏الدينية"، داعيا أى شاهد عيان تواجد فى المنطقة وقت وقوع الحادث التقدم للشرطة ‏لمساعدتها.‏


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365