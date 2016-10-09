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في احتفالية 150 عامًا للبرلمان.. الوقوف دقيقة حداد على روح النائبة «أميرة رفعت»

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في احتفالية 150 عامًا للبرلمان.. الوقوف دقيقة حداد على روح النائبة «أميرة رفعت» في احتفالية 150 عامًا للبرلمان.. الوقوف دقيقة حداد على روح النائبة «أميرة رفعت»

دعا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الحاضرين باحتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مجلس النواب المصري، للوقوف دقيقة حدادًا على روح حدى نائبات البرلمان التي توفيت صباح اليوم الأحد.

ولقيت النائبة أميرة رفعت عضوة مجلس نواب عن دائرة شبين الكوم منوفية، مصرعها وأصيب أبناؤها إثر حادث انقلاب سيارتها بالطريق الدولى لجنوب سيناء، أثناء توجهها وبرفقتها أبنائها لحضور الاحتفال بمرور 150 عامًا على الحياة النيابية فى بمدينة شرم الشيخ،

وكان اللواء أحمد كامل طايل مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى إخطاراً من الدكتور محمد وائل مدير عام مستشفى الطور العام يفيد انقلاب سيارة ملاكى على بعد 50 كيلومترًا من طور سيناء فى اتجاه مدينة أبورديس أمام منطقة سهل القاع.

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