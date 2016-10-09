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غداً.. الاحتفال بيوم عاشوراء ببرنامج «بوضوح» على «الحياة»

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غداً.. الاحتفال بيوم عاشوراء ببرنامج «بوضوح» على «الحياة» غداً.. الاحتفال بيوم عاشوراء ببرنامج «بوضوح» على «الحياة»

الإعلامى عمرو الليثى

يستضيف الإعلامى عمرو الليثى فى العاشرة مساء، غداُ الإثنين، الشيخ رمضان عبد المعز بمناسبة الاحتفال بيوم عاشوراء كما يخصص الليثى فقرة عن الانشاد الدينى.

ويذكر أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي جسد فيه الله عز وجل الانتصار للحق بنجاة سيدنا موسي عليه السلام‏,‏ وزهق الباطل بهلاك فرعون وزوال ملكه‏، وتتناول الحلقة مشروعية الاحتفال بيوم عاشوراء وهل يجوز الاحتفال به وماذا عن صيامه فى ظل الاحاديث النبوية الشريفة.

كما تتطرق الحلقة للحديث فى العديد من الامور الدينية المختلفة.

يذاع برنامج بوضوح غدا الإثنين 10 اكتوبر فى العاشرة مساءً على شاشة قناة الحياة.

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