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وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان: غير راضٍ عن أداء الحكومة

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وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان: غير راضٍ عن أداء الحكومة وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان: غير راضٍ عن أداء الحكومة

بني سويف – محمد شعبان:

قال النائب علي بدر عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف ووكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن الدولة وأجهزتها مقصرة في دورها الرقابي بشكل كبير وخصوصاً في ظل إرتفاع الاسعار وإحتكار التجار لبعض السلع  في هذة المرحلة، مشدداً علي ضرورة  محاربة الدولة لمثل هذة الظاهرة التي تساهم في احتقان الشارع المصري تجاة والبرلمان.

وأضاف وكيل لجنة الإعلام في تصريح لـ “أونا ” : “إنني غير راض بشكل كاف عن أداء الحكومة وخصوصاً الوزارات الخدمية ،متابعاً أن البرلمان دورة الرئيسي هو الرقابة على الحكومة حتي يشعر المواطن في الشارع بتحسن ملموس، وخصوصا تجاه الخدمات الملموسة والأسعار التي تمس المواطن البسيط .

وأردف النائب علي بدر، أن مما لاشك فية أن الفساد متواجد ومتفشي وصعب السيطرة علية بشكل كامل ولكن يجب أن يكون هناك مجهود علي أرض الواقع للحصول علي رضاء كامل من الوطن وخصوصاً في هذة المرحلة الصعة.

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أونا

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