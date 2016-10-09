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المعارضة السورية تطالب واشنطن بتحرك أحادي الجانب لتزويد حلب بالمساعدات

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المعارضة السورية تطالب واشنطن بتحرك أحادي الجانب لتزويد حلب بالمساعدات المعارضة السورية تطالب واشنطن بتحرك أحادي الجانب لتزويد حلب بالمساعدات

بسمة قضماني، عضو وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية

دعت بسمة قضماني، عضو وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحرك أحادى الجانب لتزويد حلب بالمساعدات رغما عن روسيا.

وقالت قضماني ـ فى تصريح خاص لقناة ( العربية الحدث) اليوم الأحد، إننا كسوريين وصلنا إلى آخر مراحل التعامل الدبلوماسي مع روسيا.

وأضافت “يجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تزويد حلب بالمساعدات رغما عن القصف الروسي، من خلال إقامة جسور إنسانية أوادخال مساعدات أو إلقائها عن طريق الجو.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد ذكر فى وقت سابق أن 290 شخصا غالبيتهم من المدنيين وبينهم 57 طفلا قتلوا فى غارات النظام وحليفه الروسي منذ بدء الهجوم على الأحياء الشرقية بحلب فى شهر سبتمبر الماضي.

 

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