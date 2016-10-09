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برلماني: احتفالية مرور 150 عام على الحياة النيابية فرصة لإعطاء رسالة إيجابية عن الأمن في مصر

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برلماني: احتفالية مرور 150 عام على الحياة النيابية فرصة لإعطاء رسالة إيجابية عن الأمن في مصر برلماني: احتفالية مرور 150 عام على الحياة النيابية فرصة لإعطاء رسالة إيجابية عن الأمن في مصر

النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب (أرشيفية)

قال النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب، إن الاحتفال بمرور 150 عام على إنشاء البرلمان المصري يأتي في ظل ظروف وأزمات عسيرة تتعرض لها الدولة المصرية، مؤكدًا أن الاحتفال بوجود ضمن أقدم خمس برلمانات في العالم يؤكد حضارة الشعب المصري.

وأوضح أبو زهاد، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن استضافة شرم الشيخ لهذه المناسبة العالمية والتي يحضر فيها معظم برلمانات العالم، ويشارك فيها 19 رئيس للبرلمان منهم رؤساء البرلمان الأفريقي والعربي والأوبي ، هدفها الأساسي دعم السياحة، خاصة في ظل الانهيار الكبير الذي شهدته السياحة بعد أزمة الطائرة الروسية.
> وأوضح أن البرلمان اقر سفر النواب من اموالهم الخاصة حتى لا تتحمل خزينة المجلس أي أموال في ظل المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها خزينة الدولة، مشيرًا إلى أن احتفالات النواب ستكون فرصة جيدة لاعطاء رسالة إيجابية عن الوضع الأمني والسياسي في مصر.
> وطالب عضو مجلس النواب، الشعب المصري بعدم الانسياق وراء اشاعة عدم وجود أي دور للبرلمان، وأنه أصبح عبء على المواطن، مؤكدًا أن البرلمان سيكون له دور فعال في الفترة القادمة.

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