يسرا: إستفتاء "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان ينجح دائماً في استطلاع رأي الجماهير

النجمة يسرا الفائزة عن فئة أفضل ممثلة جماهيرية قالت:" لقد بذلت مجهوداً كبير في مسلسل " فوق مستوى الشبهات " والحقيقة أنني كنت أشعر بالقلق من هذا الدور لصعوبته وتنوعه في تقديم الشخصية. وقد أظهرني بشكل مختلف وجعلني أقترب كثيراً من الناس وأفضل مثال على ذلك هو فوزي في استفتاء "سيدتي" للمسلسلات الاكثر جماهيرية ، وأن هذا النجاح ليس ليسرا فقط ولكن لكل فريق العمل الذي نجح في الوصول بالعمل لشاطئ الإعجاب الجماهيري من خلال الإستفتاءات الجماهيرية التي تقيس رأي المجتمعات ، وأن منبر "سيدتي" أحد المنابر التي تنجح دائماً في استطلاع رأي الجماهير".



وعن خطواتها القادمة وهل فوزها سوف يجعلها حريصة في الاختيار القادم، قالت: "أنا دائماً حريصة في إختياراتي الفنية وهذا مبدئي الذي أعيش به وخاصة أنني أرى أن أي عمل جديد يعتبر مرحلة جديدة في حياتي".