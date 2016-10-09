بعد عقود...فريقThe Rolling Stones يعود مجدداً

أعلن الفريق الموسيقي الشهير" ذا رولينج ستونز" "The Rolling Stones " أنه سيصدر في ديسمبر /كانون الأول أول ألبوم له منذ عقود، على أن يؤدي فيه الفريق أغاني لكبار مغني موسيقى البلوز الأمريكيين.

وسجل ميك جاجرMick Jagger وكيث ريتشاردزKate Richards وروني وودRonnie Wood وتشارلي واتس Charlie Watts ألبوم" بلو أند لونسوم" "Blue and Lonesome " في ديسمبر كانون /الأول الماضي خلال ثلاثة أيام في ستوديوهات برتش جروف في لندن.

هذا، وعبّر الفريق الذي تأسس عام1962 عن الألبوم الجديد في بيان قائلين: "الشغف بموسيقى البلوز كان دائماً في قلب وروح ذا رولينج ستونز."

ويحتوي الألبوم على أغان كان أعضاء فريق" ذا رولينج ستونز" يؤدونها في أولى فترات شهرتهم مثل أغان للمغنين هاولينج وولف Howling Wolf وويلي ديكسونWiley Dekson وجيمي ريد Jimmy Redوايدي تايلورEddie Taylor وليتل وولترLittle Walter.

وكان لموسيقى البلوز الأمريكية أثر كبير في الساحة الموسيقية في بريطانيا أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي.

وقال عازف الجيتار كيث ريتشاردز قبل عام إنه ورفاقه يعتزمون العودة إلى الستوديو في2016.

وكان آخر ألبوم لفريق الروك المخضرم يتضمن أغاني جديدة في 2005 ، وكان يحمل عنوان" ذا بيجر بانج" .

هذا، وقام الفريق بجولات في جميع أنحاء العالم، حيث أحيوا في مارس /آذار أكبر حفل لفريق غربي في كوبا، وعزفوا مجاناً أمام حشد قدّر بنحو500 ألف شخص.

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