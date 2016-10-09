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الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان تزور مخيم اللاجئين السوريين

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الأحد 09-10-2016 11:14

قامت الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان Lindsay Lohan يوم السبت 8 أكتوبر/تشرين الأول بجولة في مخيم اللاجئين تديره التركية بالقرب من الحدود مع سوريا.


وجالت لوهان في المرافق الإجتماعية والمرافق المخصصة لمرحلة ما قبل المدرسة في مخيم نيزيب، قبل أن تمنح أطفال اللاجئين الهدايا، كما وزارت لوهان ورشة للأعمال الفنية والحرف اليدوية، حيث تحدثت إلى الطالبات.


ويعيش حوالي 5 آلاف لاجئ سوري في منازل مصنوعة من الحاويات في المخيم، الذي زاره وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، في سبتمبر، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في أبريل.


وكانت لوهان زارت معرضاً للكتاب في منطقة سلطان بيلي بإسطنبول، حيث قامت بشراء كتب لأطفال اللاجئين.


كما زارت العائلات اللاجئة ومرافق اللاجئين في أنحاء تركيا خلال الأسبوعين الماضيين.  

 

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