زينة لمحكمة الأسرة : عز تابع حالتي الصحية طوال فترة الحمل واستمرار القضية يسيء لسمعتي!!

قدمت الفنانة زينة شهادةً جديدةً لها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة، فى دعوى التماس أحمد عز بالغاء حكم إثبات نسب توأمها إليه، مؤكدة أن لديها مراسلات بالبريد الالكتروني من أحمد عز لمتابعة حالتها الصحية أثناء فترة الحمل والولادة، وطلبت من رئيس المحكمة سرعة الفصل في الدعوى وغلق هذه الأزمة التى تسيء لسمعتها.

زينة حضرت بعد قرار رئيس المحكمة بإخلاء القاعة من الصحافة ووسائل الاعلام، وواصل أحمد عز مقدم الإلتماس غيابه عن الظهور بقاعات المحاكم، وبدأت زينة مرافعتها أمام الدائرة "102" بمحكمة إستئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمشاركة فريق دفاعها الذي يضم معتز الدكر ومحمد رمضان وعاصم قنديل، وطلبت سرعة الفصل فى التماس الفنان أحمد عز لإعادة النظر فى ثبوت نسب توأمه له.

أضافت زينة: يا فندم الملف الطبي اللي بيقولوا عليه وإساءتهم لسمعتي طول الوقت يا فندم كان فيه أسهل من كده كان ممكن عز يعمل تحليل الدي ان ايه..إحنا إتعرضنا على الطب الشرعي 4 مرات وكان عز يتابع حالتي وحالة الطفلين وانا فى أمريكا وسبق وأن قدمت الإيميلات التي تثبت ذلك والرسائل لمحكمة أول درجة ، ياسيادة القاضي أنا مكنتش عايزة أدخل محاكم وهو كله هدفه تعطيل الدعوى".

ترى هل تستجيب المحكمة وتغلق ملف صراع زينة وأحمد عز للأبد؟