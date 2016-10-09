التعاون الإسلامي: روسيا تعين نظامًا يهلك مواطنيه تحت مبرر مكافحة الإرهاب

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، إن روسيا استخدمت حق النقض على مشروع القرار الذي يدعو لوقف القصف على حلب وإغاثة المحاصرين فيها.

وأضاف الأمين العام أن روسيا تعين نظاما أهلك مواطنيه تحت مبرر “مكافحة الإرهاب”، مؤكدًا أن السياسة الروسية في المنطقة تحولت إلى حملات جوية لا تهاجم المناطق الخاضعة لـ”داعش” بل المناطق الخاضعة للمعارضة السورية المعتدلة.

وأشار مدني، إلى أن النظام السوري استمر في تجاوزاته للشرعية الدولية، وأن النظام ومؤيدوه أدوا لنشوء الحركات الإرهابية وتوطيدها، وأنهم يعتمدون سياسة “الأرض المحروقة” في سوريا.