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استشهاد فلسطيني بعد إطلاقه النيران على مستوطنين بالقدس وإصابة 6 اسرائيليين

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استشهاد فلسطيني بعد إطلاقه النيران على مستوطنين بالقدس وإصابة 6 اسرائيليين استشهاد فلسطيني بعد إطلاقه النيران على مستوطنين بالقدس وإصابة 6 اسرائيليين

قوات الاحتلال – ارشيفية

فتح شاب فلسطيني النار على مجموعة من المستوطنين في حي الشيخ جراح في القدس اليوم الاحد ، وأسفرت العملية عن استشهاده وإصابة 6 إسرائيليين، حسبما ذكر راديو اسرائيل.

وقال الراديو إن إحدى المستوطنات أصيبت بجروح وصفت بالخطيرة جدا، في حين أصيب جندي بجروح وصفت بالخطيرة جدا أيضا , وأوضح أن منفذ العملية وصل إلى تقاطع الطرق القريب من مركز الشرطة مستقلا سيارته, وقام بفتح النار على مجموعة من المستوطنين وليهرب لاحقا من المنطقة نحو حي الشيخ جراح القريب.

وأضاف الراديو أن عناصر الشرطة الإسرائيلية قامت بمطاردته مستقلين الدراجات النارية ليتبادل الشاب الفلسطيني معهم إطلاق النار ما تسبب في إصابته, وأكدت الشرطة أن منفذ العملية جرى “تحديده”.

أ ش أ

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