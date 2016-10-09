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نتائج أولية تشير الى تقدم الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية بجورجيا

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نتائج أولية تشير الى تقدم الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية بجورجيا نتائج أولية تشير الى تقدم الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية بجورجيا

رئيس الوزراء الجورجي جورجي كفيريكاشفيلي

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت في جورجيا أمس السبت تقدم حزب “الحلم الجورجي” الحاكم على منافسيه، حيث حصل على 50% من أصوات الناخبين، وذلك بعد فرز أكثر من 60% من الأصوات.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد أن حزب “الحركة الوطنية المتحدة” المعارض الذي يدعمه الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي جاء في المركز الثاني، حيث حصل على 27% من أصوات الناخبين.

بدروه، قال رئيس الوزراء جورجي كفيريكاشفيلي -وسط هتافات المؤيدين الذين احتشدوا خارج مقر الحزب في العاصمة تبيليسي- أهنئكم بالفوز الكبير يا شعب جورجيا.

وأضاف أنه طبقا لكل النتائج الأولية فإن الحلم الجورجي قد تقدم بفارق كبير.

يشار إلى أن النتيجة النهائية للانتخابات لن تعرف إلا في أواخر شهر نوفمبر المقبل, وذلك بسبب تعقيدات النظام الانتخابي الجورجي.

أ ش أ

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