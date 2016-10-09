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وزير الخارجية من شرم الشيخ: البرلمان المصري له تاريخ عريق يستحق ان نفخر به

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وزير الخارجية من شرم الشيخ: البرلمان المصري له تاريخ عريق يستحق ان نفخر به وزير الخارجية من شرم الشيخ: البرلمان المصري له تاريخ عريق يستحق ان نفخر به

سامح شكري وزير الخارجية – أرشيفية

وصل  السفير سامح شكري وزير الخارجية، منذ قليل، قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ لحضور حفل مرور 150 عامًا على البرلمان المصري.

 وأكد شكرى فى تصريحات صحفية أن هذه الاحتفالية دلالة على مكانة العربية والأفريقية والدولية وأن البرلمان المصرى له تاريخ عريق يستحق أن نفخر به.

 ومن المنتظر أن تبدأ الفعاليات الرسمية فى تمام الحادية عشر بكلمات رؤساء البرلمانات المصرى والعربى والأفريقى ثم مشاهدة فيلم تسجيلى عن البرلمان المصرى، ويلى ذلك كلمة الرئيس عبد الفتاح .

 كما وصل الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفى، لمقر قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ لحضور احتفالية 150 عاما على البرلمان ، كما حضر أيضا الدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.

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